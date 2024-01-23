Китай опубликовал Белую книгу по борьбе с терроризмом

Пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала Белую книгу "Китайская правовая система и практика борьбы с терроризмом", регламентирующую стандарты и зоны ответственности органов правосудия в борьбе с терроризмом. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Как говорится в документе, "Китай активно продвигает разработку стандартов предотвращения актов терроризма в ключевых отраслях и на местах, последовательно формулирует и пересматривает различные антитеррористические нормативные документы, поощряет и поддерживает антитеррористические научные исследования и технологические инновации, а также делает акцент на социальном направлении специализированной антитеррористической работы".