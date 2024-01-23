Пока вы спали: призыв Германии готовиться к войне с РФ и новое землетрясение в Алма-Ате
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Трамп назвал Путина очень влиятельным человеком, любящим свою страну
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что главы России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин любят свои страны и хотят, чтобы они добились успехов, сообщает НСН.
Экс-президент назвал их «очень умными людьми».
При этом, по словам политика, глава США Джо Байден «не способен на это».
Министр обороны Германии призвал подготовиться к войне с Россией
Берлин должен осознать опасность военного конфликта с Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.
По его словам, Германии необходимо вооружаться. С этой целью в Прибалтике должна присутствовать немецкая бригада, которая к 2027 году будет полностью боеспособна.
Глава военного ведомства подчеркнул, что Россия может начать боевые действия через несколько лет.
Медведев ответил на заявление Госдепа о возвращении Аляски
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление представителя Госдепартамента США о том, что РФ не получит назад Аляску, проданную в XIX веке, сообщает НСН.
Медведев в социальной сети X ответил шуткой, указав, что «война неизбежна».
«Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», — написал Медведев.
При этом он добавил смеющийся эмодзи.
В Харькове произошли взрывы
Серия взрывов произошла в Харькове, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра Игоря Терехова.
Тревога о воздушном нападении была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.
Также предупреждение действовало в Сумской области.
Жители Алма-Аты ощутили новое землетрясение
Жители Алма-Аты утром 23 января ощутили землетрясение, сообщает «РЕН ТВ».
Его интенсивность была в два балла. Эпицентр находился на границе КНР и Киргизии. Магнитуда составила 5,8.
Ранее жители Алма-Аты массово вышли на улицу после мощного землетрясения магнитудой 6,7, которое случилось ночью. Многие не успели собрать свои вещи.