Франция резко отреагировала на упреки ФРГ в недостаточной поддержке Киева

Франция резко отреагировала на упреки канцлера ФРГ Олафа Шольца в недостаточной поддержке Украины. Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

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В статье отмечается, что для Украины сложилась "мрачная военная ситуация": летнее контрнаступление провалилось, а республиканцы в конгрессе США блокируют выделение денег. При этом в Европе опасаются, что Киев может проиграть в конфликте или столкнется с серьезными трудностями уже в этом году.

На этом фоне со стороны некоторых европейских лидеров и, в первую очередь Шольца, раздаются призывы увеличить поставки ВСУ оружия и боеприпасов. В последние недели он читал нотации своим коллегам в Евросоюзе в манере, которая была очень необычной для него лично и для правил вежливости в ЕС, пишет РИА Новости, ссылаясь на издание.

Шольц потребовал, чтобы другие страны ЕС последовали примеру Берлина, объявившего об удвоении военной помощи Украине в 2024 году. При этом его призыв был обращен к крупным странам и, "прежде всего", к Франции.

Издание обращает внимание на значительный разрыв между напыщенной проукраинской риторикой Парижа и его вкладом, измеряемым в евро. Согласно данным из анонимных источников, Германия в 2024 году пообещала Киеву 8 млрд евро, Нидерланды - 2,5 млрд, а от Франции "ничего подобного не слышали".

Отмечается, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню "желчно" отреагировал на подобные упреки в адрес своей страны. Комментируя данные Кильского института мировой экономики, подсчитавшего, что Париж оказывает меньше всех помощи Украине, он заявил, что там "смешали все в кучу".