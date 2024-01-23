Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что прошел два теста на умственные способности, он призывал пройти этот тест каждого, кто участвует в предвыборной гонке. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

"Я прошел два [когнитивных теста] , я справился с этим. Я бы сказал, что я призвал бы провести когнитивный тест для всех, кто баллотируется на пост президента, потому что я считаю это хорошей идеей", - сказал Трамп.

По его словам, было бы здорово, если президентом США стал умный человек. До этого кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший постпред страны при ООН Никки Хейли в своем предвыборном ролике назвала действующего президента Джо Байдена "слишком старым" для занимаемой должности, а конгресс – самым эксклюзивным домом престарелых в стране. По ее мнению, в США нужно проводить тесты на умственные способности политиков.