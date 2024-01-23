СМИ: получивших российских паспорт украинцев лишат гражданства

Законопроект о множественном гражданстве, внесенный в Верховную раду, предусматривает с рядом исключений, что украинцы, получившие российской паспорт, лишатся гражданства Украины. Об этом сообщает "Страна.ua".

По данным издания, также украинского гражданства предлагается лишать за использование гражданином Украины, у которого есть гражданство зарубежной страны, "на территории Украины паспортного документа иностранца, следствием которого является создание угроз национальной безопасности или национальным интересам Украины".

Кроме того, основанием для лишения может являться "приобретение лицом гражданства Украины вследствие представления ложных сведений, поддельных документов, сокрытие любого существенного факта, при наличии которого в отношении лица не могло быть принято решение о принятии в гражданство Украины".