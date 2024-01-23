Глава МИД Чехии призвал к ограничениям против российских дипломатов в Европе

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выступил с предложением ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне, сообщило агентство ČTK.

«Глава чешской дипломатии Ян Липавский выступил перед своими коллегами из других стран ЕС с предложением ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что чешские власти настаивают на том, чтобы включить эту инициативу в новый пакет санкций в отношении России.

Ранее стало известно, что Россия будет отслеживать ситуацию с ограничением передвижения российских дипломатов в ЕС.