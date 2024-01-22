В Госдепе не знают о судьбе американского журналиста Лиры на Украине

В Госдепе признали, что не знают о судьбе американского журналиста Лиры на Украине
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател признал на брифинге, что не знаком с делом о гибели американского журналиста Гонсало Лиры на Украине. Об этом пишет ТАСС.
Ранее в СМИ появились сообщения, что в одной из украинских тюрем погиб американский журналист Гонсало Лира, освещавший конфликт на Украине.
«Я не в курсе этого дела», — отметил Пател.
Напомним, что ранее посол США в России Линн Трейси посетила в СИЗО американского журналиста Эвана Гершковича, задержанного 29 марта 2023 года в Екатеринбурге из-за подозрений в шпионаже в пользу Соединенных Штатов.
Кроме того, ряд высокопоставленных официальных лиц высказался за его немедленное освобождение.
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