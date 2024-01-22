В Госдепе США ответили на вопрос о возвращении Аляски России

Представитель госдепа заявил, что США не вернут Аляску России
Представитель госдепартамента США заявил, что Вашингтон не вернет России Аляску, купленную у нее в XIX веке.
Речь о территории зашла после вопроса одного из журналистов, который заявил, что президент России Владимир Путин якобы подписал указ, в котором продажа Аляски названа "незаконной".
"Я думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США... назад он ее не получит", - приводит РИА Новости ответ представителя госдепа.
Отмечается, что журналист в своем вопросе также перепутал дату продажи Аляски, назвав 1983 год вместо 1867-го.
В минувшем году экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор сообщал, что американцы испугались группы российских и китайских кораблей у берегов Аляски.