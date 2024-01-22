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Представитель госдепа заявил, что США не вернут Аляску России

Представитель госдепартамента США заявил, что Вашингтон не вернет России Аляску, купленную у нее в XIX веке.

В Госдепе США ответили на вопрос о возвращении Аляски России
© globallookpress.com

Речь о территории зашла после вопроса одного из журналистов, который заявил, что президент России Владимир Путин якобы подписал указ, в котором продажа Аляски названа "незаконной".

"Я думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США... назад он ее не получит", - приводит РИА Новости ответ представителя госдепа.

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Отмечается, что журналист в своем вопросе также перепутал дату продажи Аляски, назвав 1983 год вместо 1867-го.

В минувшем году экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор сообщал, что американцы испугались группы российских и китайских кораблей у берегов Аляски.

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