Шмыгаль раскрыл сумму военной помощи от Польши за два года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с февраля 2022 года Киев получил от Польши почти 3,5 миллиарда долларов военной помощи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Шмыгаль сделал во время переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве. По его словам, с начала СВО Украина получила от Польши несколько партий танков, воздушной техники, систем ПВО, зенитно-ракетных комплексов, БМП, БТР, противотанковых средств, артиллерии и боеприпасов.