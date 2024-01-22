В ООН ушли от ответа на вопрос о списках погибших в Буче

"Лживость и трусость его (киевского режима - прим. ТАСС) покровителей ярко проявилась в подлой инсценировке в апреле 2022 года в Буче, - сказал Лавров. - Наши многочисленные требования предоставить хотя бы имена тех, кто якобы был убит российскими военнослужащими, остаются без какой-либо реакции. Не раз лично обращался на эту тему к генеральному секретарю ООН, но безрезультатно. Судя по всему, ему просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов".