Боррель пригрозил Алиеву последствиями за «нарушение суверенитета Армении»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригрозил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что его «территориальные претензии» приведут к серьёзным последствиям для отношений Баку и Брюсселя.

«Территориальные претензии Алиева вызывают серьёзное беспокойство. Любое нарушение армянской территории и суверенитета будет иметь серьёзные последствия для наших отношений с Азербайджаном», — цитирует Борреля ТАСС.

Он не уточнил, о каких именно претензиях идёт речь.

Ранее азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов не исключил, что главы МИД Азербайджана и Армении могут провести встречу на общей границе двух стран.