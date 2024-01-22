В Сербии ответили на призыв ввести санкции против России
Послы западных западных стран будут определять состав кабмина, решать, какую политику будет проводить Белград в отношении других стран в том случае, если Сербия станет колонией или будет оккупирована НАТО, заявил лидер «Движения социалистов», бывший глава БИА Александр Вулин. Об этом пишет «Прайм».
Ранее послы Франции и ФРГ призвали Белград ввести ограничительные меры против России. Они отметили, что Сербии следует сделать вступление в ЕС «национальным приоритетом».
Дипломаты объявили, что для Сербии уже «зарезервировано» место в ЕС, пояснил Вулин. Вместе с тем, добавил он, слова послов, и ЕС в целом стоят не дороже, чем их подписи на Брюссельском соглашении.
«Как соблюдается соглашение, так и их слово, лгали тогда, лгут и сейчас», — подчеркнул политик.
Вулин констатировал, что Белград не предаст свое партнерство с Москвой ради вступления в Евросоюз или признания независимости Косово.