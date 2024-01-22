Моди назвал Индию «божественной» и открыл в бывшей мечети храм в честь бога Рамы

Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл в индийском городе Айодхья на месте мечети XVI века «спорный» храм в честь бога Рамы. Об этом сообщает CNN.

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Эта территория стала «яблоком раздора» мусульманского и индуистского населения страны. Во времена правления Великих Моголов на территории Айодхьи, как утверждают индуисты, на месте их храма была построена мечеть Бабри, которая в 1992 году была разрушена в результате кровавых столкновений.

Открытие индуистского храма считают одновременно реализацией концепции «божественной Индии» Нарендры Моди и дополнительным импульсом к избранию премьер-министра на третий срок на выборах, которые состоятся через несколько месяцев.

Открытие храма вызвало обеспокоенность и негодование среди проживающих в Индии мусульман, а также протесты в Пакистане.