Власти Турции объяснили присутствие трупов на пляжах Антальи

Власти Турции пытаются успокоить туристов, напуганных обнаружением на пляжах Антальи большого количества обезображенных трупов. Об этом пишет портал Hurriyet.

На прошлой неделе в СМИ появились публикации об обнаружении трупов на прибрежной линии. Кроме того, в понедельник, 22 января, сообщалось о еще двух тревожных находках.

По данным портала, эта тенденция пугает и местных, и отдыхающих. Осложняет ситуацию то, что большинство погибших было обнаружено без руки, ноги или головы.

Кроме того, экспертиза показала, что одно из тел принадлежало пропавшей без вести турецкой студентке. На фоне этого люди полагают, что в регионе орудует целая шайка опасных преступников.

Местные власти стараются разрешить ситуацию и успокоить как граждан страны, так и туристов. Они широко распространяют информацию о том, что 11 декабря затонула лодка с мигрантами, пытавшимися добраться до одной из европейских стран.