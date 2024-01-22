ООН выразила обеспокоенность применением кассетных боеприпасов на Украине

ООН обеспокоена сообщениями о передаче и применении кассетных боеприпасов на Украине. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил заместитель высокого представителя по разоружению Адэдэди Эбо, передает РИА Новости.

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По его словам, передача оружия должна проходить в рамках международных юридических механизмов. «Сообщения о передаче и применении кассетных боеприпасов на протяжении всего конфликта действительно вызывают обеспокоенность», — подчеркнул Эбо.

Он также добавил, что генсек ООН уже призывал немедленно прекратить применение кассетных боеприпасов на Украине.