ООН выразила обеспокоенность применением кассетных боеприпасов на Украине
ООН обеспокоена сообщениями о передаче и применении кассетных боеприпасов на Украине. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил заместитель высокого представителя по разоружению Адэдэди Эбо, передает РИА Новости.
По его словам, передача оружия должна проходить в рамках международных юридических механизмов. «Сообщения о передаче и применении кассетных боеприпасов на протяжении всего конфликта действительно вызывают обеспокоенность», — подчеркнул Эбо.
Он также добавил, что генсек ООН уже призывал немедленно прекратить применение кассетных боеприпасов на Украине.
Ранее в Кремле прокомментировали обстрелы территории России кассетными боеприпасами. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют ими по гражданским целям.