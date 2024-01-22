МИД Украины связал сроки войны с длиной радиуса ракет

«Укрепление ПВО остается приоритетом (...) Призываю также ускорить поставки артиллерийских снарядов, дронов всех типов и дальнобойных ракет с радиусом более 300 километров. Чем больше снарядов, тем меньше потери; чем длиннее радиус, тем короче будет война», — отмечается в пресс-релизе украинского МИД.