Илон Маск посетил концлагерь Освенцим
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск прибыл в Польшу, где посетил немецкий концлагерь Освенцим. Об этом сообщает Daily Mail.
Изначально Маск приехал в Польшу на конференцию по борьбе с антисемитизмом под эгидой Европейской ассоциации еврейских организаций. Однако перед началом мероприятия он также посетил музей при концлагере Освенцима, где почтил память жертв Холокоста. Во время посещения музея Маск принял участие в поминальной церемонии, а также в молитве у памятника жертвам Холокоста.
Вместе с предпринимателем в музей также прибыли консервативный обозреватель из США Бен Шапиро, раввин Менахем Марголин и Гидеон Лев — лично переживший Холокост.
Ранее Маск заявил, что не будет голосовать за действующего президента США Джо Байдена на следующих выборах.