Илон Маск посетил концлагерь Освенцим

Изначально Маск приехал в Польшу на конференцию по борьбе с антисемитизмом под эгидой Европейской ассоциации еврейских организаций. Однако перед началом мероприятия он также посетил музей при концлагере Освенцима, где почтил память жертв Холокоста. Во время посещения музея Маск принял участие в поминальной церемонии, а также в молитве у памятника жертвам Холокоста.