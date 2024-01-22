В Болгарии потребовали конфисковать российский комплекс «Камчия»
Депутаты парламента Болгарии разработали законопроект по возвращению республике санаторно-оздоровительного комплекса «Камчия», принадлежащего в настоящее время правительству Москвы, рассказал в соцсетях парламентарий Йвайло Мирчев. Об этом пишет ТАСС.
Политик пояснил, что возвращение государству комплекса, заморозка собственности подсанкционных лиц, является приоритетом, заявленным еще в 2023 году. Он добавил, что вместе с коллегой Надеждой Йордановой предложит сегодня, 22 января, новый законопроект, решающий эту проблему.
По его мнению, эта инициатива «сильно опоздала».
Депутат отметил, что закон должен быть обязательно принят с тем, чтобы Болгария могла выполнить свои обязательства по реализации международных санкций.
Кроме того, парламентарий предложил опубликовать список лиц, против которых США и Европа ввели ограничительные меры, на сайте МИД республики.
Напомним, что «Камчия» находится на побережье Черного моря в 20 км от Варны. Он был сдан в эксплуатацию летом 2013 года. Правительство Москвы затратило на стройку порядка €150 млн.