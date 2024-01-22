El País: ЕС накопил более €7 млрд долга за поставки оружия на Украину

Евросоюз накопил долг перед странами-членами за передачу вооружений на Украину на сумму €7,16 млрд, говорится в материале El País со ссылкой на документ Европейской службы внешних связей.

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Отмечается, что такая сумма была заявлена в документе о создании нового фонда помощи Украине. Также в статье подчёркивается, что задолженность усугубляет трудности оборонной промышленности по поддержанию темпов производства вооружений украинским войскам.

Издание добавило, что зависимость ВСУ от западного оружия становится всё более острой.