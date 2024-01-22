«Тактическое решение». Американист объяснил выход Десантиса из президентской гонки в США
Американист Владимир Васильев в разговоре с Рамблером объяснил решение губернатора штата Флорида Рона Десантиса выйти из президентской гонки в США, а также рассказал, как оно повлияет на политические перспективы другого кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа.
Ранее республиканец Рон Десантис объявил о том, что прекращает свое участие в предвыборной гонке за участие в президентских выборах в США в ноябре этого года. Кроме того, он заявил о поддержке Трампа на выдвижение кандидатом в президенты США.
В США происходит концентрация Республиканской партии вокруг Дональда Трампа. По всей видимости, на этапе первичных выборов и партийных собраний было решено, что Трамп – безальтернативная фигура. С точки зрения политиков-республиканцев никакой оппозиции ему нет. В этой ситуации Десантис не просто снял свою кандидатуру, но и полностью поддержал Трампа: он отдал тому свои голоса, полученные в Айове. Десантис прямо сказал и о том, что рассчитывает работать с Трампом в дальнейшем. То есть Десантис считает, что если Трамп станет президентом, то он сможет взять его в свою команду, взять в Вашингтон. То, какие должности Трамп сможет предложить Десантису, – это уже второй вопрос. Но во всяком случае сейчас можно утверждать, что Десантис связывает свое политическое будущее с Трампом… Решение Десантиса – сугубо тактическое. Дело в том, что у него не было больших перспектив. Многие говорили о том, что после Айовы Десантис может сойти с дистанции, но был вопрос, какую форму все это примет. И вот Десантис избрал такую форму – перейти в лагерь Трампа, хотя мог бы просто отказаться от участия в выборах.Владимир ВасильевГлавный научный сотрудник Института США и Канады РАН
Решение Десантиса стало «щелчком по носу» единственному оставшемуся конкуренту Трампа - экс-представителю США при ООН и бывшему губернатору Южной Каролины Никки Хейли, отметил Васильев, напомнив, что 23 января пройдут республиканские праймериз в штате Нью-Гемпшир.
«Да, возможно, ставки в Нью-Гемпшире не очень велики, но они есть. Согласно опросам, Десантиса в этом штате были готовы поддержать порядка 7 процентов респондентов. И теперь эти голоса, скорее всего, отойдут Трампу. Так что данное решение Десантиса – это определенная помощь Трампу в его борьбе с Хейли», - сказал он, подчеркнув, что шансы Хейли стать кандидатом на пост президента США от республиканцев после голосования в других штатах крайне малы.
На фоне укрепления позиций Трампа в США неполитическое давление на него усилится, считает эксперт.
«Важно учитывать, что на Трампа идет большой «накат» со стороны демократов, идет его судебное преследование (в феврале, например, может быть вынесено негативное и малопонятное решение Верховного суда США в отношении Трампа), однако Республиканская партия объединилась вокруг него. И если с ним что-то произойдет, то это будет уже удар по всей партии, а это уже серьезное дело… При этом у демократов не осталось политических методов против Трампа. Сложно сказать, что они придумают дальше, но ребята они изобретательные. Тут большой спектр: Трампа могут посадить в тюрьму, может быть, ему на голову случайно упадет кирпич и так далее… То есть речь идет о том, что выходит за рамки нормального политического процесса, который происходил в США до выборов 2020 года. Это были последние выборы, которые прошли в рамках политкорректности - как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев. Тогда все шло по стандарту: никто никого не снимал, сначала была внутренняя, а потом внешняя борьба. Сейчас же демократы думают о других способах не допустить Трампа до последнего этапа выборов. Думаю, они в большей степени будут склоняться, как сейчас принято говорить, к принципам недобросовестной конкуренции. Это единственное, что у них осталось», - заключил Васильев.
Трамп ранее дал обещание насчет Десантиса.