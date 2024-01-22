«Важно учитывать, что на Трампа идет большой «накат» со стороны демократов, идет его судебное преследование (в феврале, например, может быть вынесено негативное и малопонятное решение Верховного суда США в отношении Трампа), однако Республиканская партия объединилась вокруг него. И если с ним что-то произойдет, то это будет уже удар по всей партии, а это уже серьезное дело… При этом у демократов не осталось политических методов против Трампа. Сложно сказать, что они придумают дальше, но ребята они изобретательные. Тут большой спектр: Трампа могут посадить в тюрьму, может быть, ему на голову случайно упадет кирпич и так далее… То есть речь идет о том, что выходит за рамки нормального политического процесса, который происходил в США до выборов 2020 года. Это были последние выборы, которые прошли в рамках политкорректности - как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев. Тогда все шло по стандарту: никто никого не снимал, сначала была внутренняя, а потом внешняя борьба. Сейчас же демократы думают о других способах не допустить Трампа до последнего этапа выборов. Думаю, они в большей степени будут склоняться, как сейчас принято говорить, к принципам недобросовестной конкуренции. Это единственное, что у них осталось», - заключил Васильев.