Еще одна страна ЕС присоединилась к декларации G7 о поддержке Киева

Польша присоединилась к декларации «Большой семерки» (G7) о поддержке и долгосрочных гарантиях безопасности Киеву, заявил премьер-министр Дональд Туск, прибывший с визитом на Украину. В ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве он отметил, что документ призван мобилизовать силы демократических стран, передает РИА Новости.

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Польша присоединилась сегодня к декларации G7, сформулированной в Вильнюсе во время саммита НАТО, которая призвана мобилизовать демократические страны для поддержания Украины, — сказал он.

Декларация G7 была принята на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Согласно ей, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония увеличат поставку вооружений Украине. В документе говорилось, что приоритет будет отдан дальнобойной артиллерии и боевой авиации. Лидеры G7 дали ряд обещаний о сотрудничестве с Киевом в сфере обороны.