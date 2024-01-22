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Почти 40 процентов французов считают феминизм угрозой мужчинам

Тридцать семь процентов мужчин, принявших участие в исследовании французского Высшего совета по вопросам равенства, заявили, что считают феминизм угрозой своему положению. Об этом сообщает BFM TV.

Почти 40 процентов французов считают феминизм угрозой мужчинам
© globallookpress.com

За год количество мужчин во Франции, считающих феминизм угрозой для себя, выросло на три процентных пункта. Опрос был проведен в ноябре 2023 года среди 3500 человек в возрасте от 15 лет и старше.

По итогам исследования совет объявил, что обеспокоен «маскулинистской рефлексией и мачо-поведением» в стране. Исследователи назвали семью, школу и интернет тремя основными инкубаторами сексизма, который не исчезает и даже усиливается, особенно среди молодых мужчин.

Девять из десяти опрошенных француженок заявили, что они лично сталкивались с сексизмом. 70 процентов женщин считают, что в семье с ними не обращались/не обращаются так же, как с их братьями, а 38 процентов сталкивались с неравным обращением в школе.

При этом 28 процентов французских мужчин в возрасте 25-34 лет считают, что «мужчины лучше подходят на роль начальников». 59 процентов мужчин в этой же возрастной группе считают, что «больше невозможно ухаживать за девушкой, не выглядя сексистом», а 52 процента заявили, что к мужчинам «придираются».

Опрос показал, что 70 процентов мужчин и 63 процента женщин во Франции считают, что мужчина должен материально заботиться о своей семье, чтобы его уважали в обществе. 31 процент мужчин и 27 процентов женщин также считают, что мужчина должен уметь драться.

Опрос, проведенный ВЦИОМ в 2019 году, показал, что феминизм поддерживали 31 процент россиян, но стремление к полному равенству прав женщин и мужчин одобряли 62 процента опрошенных. Тогда в телефонном опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, размер погрешности ВЦИОМ оценил максимум в 2,5 процента. Чаще всего одобряли феминизм россияне 18-24 лет, реже всего — респонденты 45-59 лет.

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