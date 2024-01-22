Почти 40 процентов французов считают феминизм угрозой мужчинам

Тридцать семь процентов мужчин, принявших участие в исследовании французского Высшего совета по вопросам равенства, заявили, что считают феминизм угрозой своему положению. Об этом сообщает BFM TV.

За год количество мужчин во Франции, считающих феминизм угрозой для себя, выросло на три процентных пункта. Опрос был проведен в ноябре 2023 года среди 3500 человек в возрасте от 15 лет и старше.

По итогам исследования совет объявил, что обеспокоен «маскулинистской рефлексией и мачо-поведением» в стране. Исследователи назвали семью, школу и интернет тремя основными инкубаторами сексизма, который не исчезает и даже усиливается, особенно среди молодых мужчин.

Девять из десяти опрошенных француженок заявили, что они лично сталкивались с сексизмом. 70 процентов женщин считают, что в семье с ними не обращались/не обращаются так же, как с их братьями, а 38 процентов сталкивались с неравным обращением в школе.

При этом 28 процентов французских мужчин в возрасте 25-34 лет считают, что «мужчины лучше подходят на роль начальников». 59 процентов мужчин в этой же возрастной группе считают, что «больше невозможно ухаживать за девушкой, не выглядя сексистом», а 52 процента заявили, что к мужчинам «придираются».

Опрос показал, что 70 процентов мужчин и 63 процента женщин во Франции считают, что мужчина должен материально заботиться о своей семье, чтобы его уважали в обществе. 31 процент мужчин и 27 процентов женщин также считают, что мужчина должен уметь драться.