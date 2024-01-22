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Медведев прокомментировал новый указ Зеленского

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал указ Владимира Зеленского о «населенных украинцами территориях РФ» «незатейливым пропагандистским ходом». Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

22 января Зеленский сообщил, что подписал указ, в котором идет речь «об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Этим указом Зеленский поручил правительству разработать «план действий по сохранению национальной идентичности украинцев» в России, в частности, в Краснодарском крае, в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

Обнародованы кадры с места крушения самолета Falcon 10 в Афганистане

jetvip.ru

Кадры с места крушения самолета Falcon 10 в Афганистане опубликовали «Известия».

На них видны обломки рухнувшего самолета и дорожка следов на снегу, которая тянется в сторону вертолета, прилетевшего за выжившими.

Falcon 10 потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан 21 января. Самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из Таиланда в Москву с двумя техническими посадками. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, двое россиян, находившихся на борту упавшего в Афганистане самолета Falcon, погибли. По словам собеседника агентства, тела погибших заберет спецборт, который вылетит в Кабул во вторник, 23 января. Также на борту находились два медика и два пилота — они выжили.

Блиновскую отправили в СИЗО на три месяца

Замоскворецкий суд Москвы на три месяца отправил в СИЗО блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате 918 млн рублей налогов, а также в неправомерном обороте средств платежей. Блогер нарушила установленные ограничения в рамках избранного ей ранее домашнего ареста.

СК просит ужесточить меру Блиновской в связи с проведением блогером новогодней вечеринки

Блиновская не признает вину в неправомерном обороте средств платежей

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия подлежит удовлетворению", - огласил решение председатель Замоскворецкого суда Артем Устинов.

В Белом доме допустили победу России на Украине в ближайшие недели

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан во время обсуждения ситуации на Украине заявили, что обеспокоены возможностями России победить в противостоянии с Киевом в ближайшие недели или месяцы. Об этом сообщил ABC.

По их мнению, такой сценарий возможен, если Вашингтон не поможет Киеву. Отмечается, что соответствующий вывод сделан, исходя из данных американской разведки, сообщившей об истощении украинских боеприпасов. По мнению разведчиков, Украина находится на грани вынужденной капитуляции.

The Guardian представила новые «доказательства» поставок оружия из КНДР в РФ

Unsplash

Издание The Guardian сообщило о том, что северокорейское оружие якобы поставили в Российскую Федерацию. В публикации говорится, что властями Великобритании были направлены в ООН «доказательства».

Утверждается, что речь идет, в частности, о фотографиях, на которых видно, как российские суда загружают в одном из портов Северной Кореи.

Сообщается, что их могли сделать в период с октября по декабрь 2023 года. Западные страны ранее уличили КНДР якобы в поставках России артиллерийских снарядов и ракет.

Канделаки запретили въезд в Казахстан

Представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров заявил, что возможности у телеведущей Тины Канделаки приехать в Казахстан больше не будет, передает Sputnik.

По его словам, это связано с ее заявлениями по поводу «вытеснения русского языка в республике».

В МИД отметили, что государство поступит точно так же, как поступили бы другие страны в отношении тех, «кто им не нравится». Там также не исключили принятия определенных мер. Казахстан не намерен прощать подобного рода поступок, подчеркнул Смадияров.

Воевавшего на стороне Украины российского бойца ММА арестовали

Телеграм-канал «Baza»

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца российского бойца смешанного стиля (ММА) Дениса Дживовского, участвовавшего в вооруженном конфликте на территории Украины. Об этом сообщает «Лента.ру».

Спортсмену вменяется часть 3 статьи 208 («Участие гражданина РФ в вооруженном конфликте с применением вооружения и военной техники на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России») УК РФ.

Дарья Трепова* выступила с последним словом

Обвиняемая в совершении теракта Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выступила перед судом с последним словом — она заявила, что ей жаль. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По ее словам, познакомившись с военкором Владленом Татарским, она увидела добродушного и искреннего человека.

«И я не хотела ему смерти», — сказала Трепова.

Она не признала вину.

Анисина отреагировала на «голое видео» Джигурды и Волочковой

Марина Анисина отметила в эфире НСН, что полностью доверяет Никите Джигурде, а также назвала его «святым».

Известная фигуристка, олимпийская чемпионка Марина Анисина в пресс-центре НСН заявила, что не ревнует своего мужа Никиту Джигурду к балерине Анастасии Волочковой на фоне их совместного эротического видео.

«Каждый раз, когда Никита ходил в гости к Насте, они всегда мне звонили, мы всегда общались. Я абсолютно спокойна, не ревную. С Настей у нас нормальные отношения. Никита Борисович сказал, что с Настей они репетировали, после спектакля расслабились. Была репетиция, какие-то новые идеи… Вообще, Никита святой. То внимание женское, которое он получает и все его дергают… Мужчины, находясь даже рядом со своей женой, ходят на сторону, изменяют. Я очень благодарна своему мужу, он никогда не переходил ту грань, которую не переходят», - сказала Анисина.

От платы за ОСАГО хотят освободить часть граждан РФ

Глава комитета по соцполитике ГД Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что некоторым категориям россиян могут предоставить скидку в 100% на ОСАГО. По его словам, речь идет об инвалидах первой группы, детях инвалидов и лицах, которые осуществляют уход, передает агентство «Прайм».

Политик отметил, что в Госдуме подготовкой соответствующего законопроекта уже занимаются. Он указал на то, что корректировки следует внести в статью закона об обязательном страховании автоответственности.