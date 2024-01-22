Италия, Франция и ФРГ призвали союзников по ЕС поучаствовать в миссии в Красном море

Франция, Германия и Италия призвали как можно больше стран - членов Европейского союза (ЕС) рассмотреть возможность отправки своих военно-морских сил или личного состава в Красное море в рамках миссии по обеспечению безопасности судоходства. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на документ в ее распоряжении.

Париж, Берлин и Рим в совместном документе, направленном странам - членам Евросоюза, предложили "воспользоваться структурами и возможностями" уже проводимой под руководством Франции операции по наблюдению в регионе (AGENOR). Как отмечают три государства, их существующей миссии "удалось добиться значительной степени доверия с региональными арабскими государствами, при этом не вступая в конфронтацию с Ираном", приводит Financial Times выдержки из документа.

Отмечается, что Франция, ФРГ и Италия предлагают странам ЕС"положительно рассмотреть возможность участия в миссии со своими единицами ВМС и персоналом". При этом миссия может осуществляться, согласно статье, которая позволяет небольшой группе стран действовать от лица других.

Согласно одному из источников газеты, некоторые государства ставят под сомнение свое прямое участие в миссии из-за угрозы возникновения полномасштабной региональной войны.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заверил, что ЕС не собирается направлять свои корабли для участия в боевых задачах в Красном море, они будут задействованы только для обеспечения безопасности навигации.