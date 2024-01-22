В Швеции предложили запретить исламскую символику

В интервью политику задали вопрос, нужно ли запретить исламскую символику в общественных местах «по примеру свастики». На это последовал ответ: «Очевидно, что не в последнюю очередь минареты, полумесяц — это символы, олицетворяющие то, что отстаивает ислам. С точки зрения многих людей, в том числе и на мой взгляд, это представляет собой нечто очень опасное. Что-то очень плохое. Подобное ограничение, безусловно, является возможным шагом вперед».