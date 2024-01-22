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В Словакии объяснили начало конфликта на Украине

Конфликт на Украине начался из-за тяги США и НАТО к границам России. Причину начала украинского кризиса объяснил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага. Lenta.ru

"Да, Киев под тотальным контролем США, и на Украине процветает коррупция. Не растягивались бы американцы вместе с НАТО к границам России, никакой войны не должно было быть. А сегодня Запад проигрывает русским по полной. Упс", - написал Блага в Telegram-канале. Российская газета

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Украине придется отдать России часть территорий, чтобы прекратить конфликт. По его мнению, все должно закончиться компромиссом, который будет «очень болезненным». News.ru

В Словакии объяснили начало конфликта на Украине
© globallookpress.com
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