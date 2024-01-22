В Словакии объяснили начало конфликта на Украине

"Да, Киев под тотальным контролем США, и на Украине процветает коррупция. Не растягивались бы американцы вместе с НАТО к границам России, никакой войны не должно было быть. А сегодня Запад проигрывает русским по полной. Упс", - написал Блага в Telegram-канале. Российская газета