Лидер немецких правых заявила, что у украинцев нет будущего в Германии

Лидер крайне правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель считает, что живущие в Германии 1,1 миллиона украинских беженцев не должны остаться в стране навсегда. Об этом она заявила в интервью Financial Times.

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Вайдель подчеркнула, что после завершения кризиса всем украинским беженцам придется вернуться домой.

«Они все еще будут необходимы там, чтобы помочь в восстановлении страны», — заявила она.

Политик добавила, что в Германии украинские беженцы не имеют «долгосрочного будущего». Позволять им получать социальные выплаты в стране она назвала ошибкой.

Вайдель также выступила за выдворение людей, которые «незаконно получили гражданство Германии под надуманным предлогом», и лиц с двойным гражданством, которые подозреваются в терроризме или являются осужденными преступниками.