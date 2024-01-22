Лидер немецких правых заявила, что у украинцев нет будущего в Германии
Лидер крайне правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель считает, что живущие в Германии 1,1 миллиона украинских беженцев не должны остаться в стране навсегда. Об этом она заявила в интервью Financial Times.
Вайдель подчеркнула, что после завершения кризиса всем украинским беженцам придется вернуться домой.
«Они все еще будут необходимы там, чтобы помочь в восстановлении страны», — заявила она.
Политик добавила, что в Германии украинские беженцы не имеют «долгосрочного будущего». Позволять им получать социальные выплаты в стране она назвала ошибкой.
Вайдель также выступила за выдворение людей, которые «незаконно получили гражданство Германии под надуманным предлогом», и лиц с двойным гражданством, которые подозреваются в терроризме или являются осужденными преступниками.
Ранее власти Норвегии решили выплачивать украинцам, которые решат добровольно вернуться на родину, 17 500 крон (чуть меньше 150 тысяч рублей) наличными. Выплата призвана помочь им «вернуться домой и обосноваться на Украине».