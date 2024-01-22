В ООН выразили сожаление об ударе ВСУ по Донецку

Троссел прокомментировала удар украинских войск по Донецку 21 января и сообщила, что в УВКПЧ осведомлены об инциденте.

«Мы сожалеем о нападении и пытаемся получить больше информации о нем», — заявила представитель ООН .

21 января ВСУ ударили по рынку в районе Донецка Текстильщики. По информации главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, жертвами обстрела стали 27 гражданских лиц, еще 25 получили ранения различной степени тяжести. Он также уточнил, что удар был нанесен из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров с кураховского и красногоровского направлений.