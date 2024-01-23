Грузинская оппозиция признала финансирование из Тайваня

Оппозиционный грузинский депутат Давид Усупашвили заявил, что неправительственная организация «Гражданская идея», которой руководит его супруга и экс-министр обороны Тина Хидашели, перешедшая в оппозицию, получает финансирование из Тайваня. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Это НПО получает средства из США, Норвегии, Германии, Британии. Польши, Швейцарии и Тайваня, сказал Усупашвили.

«Тайвань – это остров демократии в Китае. На это смотрит весь мир», – заявил Усупашвили.

Накануне власти Грузии, развивающие сотрудничество с Китаем для осуществления стратегических транспортных проектов, выразили открытое недовольство финансированием из Тайваня неправительственной организации, которую возглавляет Хидашели.