Грузинская оппозиция признала финансирование из Тайваня
Оппозиционный грузинский депутат Давид Усупашвили заявил, что неправительственная организация «Гражданская идея», которой руководит его супруга и экс-министр обороны Тина Хидашели, перешедшая в оппозицию, получает финансирование из Тайваня. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Это НПО получает средства из США, Норвегии, Германии, Британии. Польши, Швейцарии и Тайваня, сказал Усупашвили.
«Тайвань – это остров демократии в Китае. На это смотрит весь мир», – заявил Усупашвили.
Накануне власти Грузии, развивающие сотрудничество с Китаем для осуществления стратегических транспортных проектов, выразили открытое недовольство финансированием из Тайваня неправительственной организации, которую возглавляет Хидашели.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «неправительственная организация «Гражданская идея», которую возглавляет (экс-министр обороны) Тина Хидашели, финансируется Тайванем – официальными фондами».