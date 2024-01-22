Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения, опубликованные в понедельник, 22 января.
Первые предупреждения об опасности поступили в 12:07 по местному времени (13:07 — по московскому). Спустя две минуты сигнал тревоги распространился на всю территорию Украины.
Тревога во всех украинских регионах была объявлена также 20 января.
Несколько дней назад воздушную тревогу объявили в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях Украины. Первый сигнал тревоги раздался в Харьковской области. 13 января мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов, прогремевших в окрестностях Киева.
Украинские СМИ сообщали о массированном ударе, который Вооруженные силы России 29 декабря нанесли по объектам в Киеве, Харькове и во Львове. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
21 января Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку. По словам мэра города Алексея Кулемзина, атака пришлась на мирные объекты в оживленном месте микрорайона Текстильщик Кировского района, где расположены различные магазины и торговые ряды.