Премьер Словакии заявил, что Украине придется отдать часть территорий
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что для прекращения конфликта Украине придется отдать России часть территорий. Как сообщает «Газета.Ru», об он заявил в интервью словацкому госвещателю RTVS.
По мнению политика, конфликт, вероятно, кончится компромиссом, который станет «болезненным».
«Чего ждут? Что россияне уйдут из Донбасса или из Крыма? Это нереально», — заявил Фицо.
Премьер добавил, что конфликт между Киевом и Москвой невозможно разрешить военным путем.
Напомним, что ранее Фицо заявил, что собирается блокировать членство Украины в НАТО. Говоря о присоединении страны к Евросоюзу премьер подчеркнул, что уважает этот шаг Киева, но считает, что он должен выполнить все необходимые условия для членства.
Также Фицо утверждал, что Украина находится под тотальным контролем США. По мнению политика, Евросоюз ошибается, когда придерживается американской точки зрения на конфликт, однако собственного мнения у объединения нет.