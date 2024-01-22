Премьер Словакии заявил, что Украине придется отдать часть территорий

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что для прекращения конфликта Украине придется отдать России часть территорий. Как сообщает «Газета.Ru», об он заявил в интервью словацкому госвещателю RTVS.

По мнению политика, конфликт, вероятно, кончится компромиссом, который станет «болезненным».

«Чего ждут? Что россияне уйдут из Донбасса или из Крыма? Это нереально», — заявил Фицо.

Премьер добавил, что конфликт между Киевом и Москвой невозможно разрешить военным путем.

Напомним, что ранее Фицо заявил, что собирается блокировать членство Украины в НАТО. Говоря о присоединении страны к Евросоюзу премьер подчеркнул, что уважает этот шаг Киева, но считает, что он должен выполнить все необходимые условия для членства.