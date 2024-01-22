В США предрекли победу Трампа на праймериз в Нью-Гэмпшире

Выход губернатора Флориды Рона Десантиса из президентской гонки не оставляет шансов кандидату в президенты США Никки Хейли догнать экс-главу государства Дональда Трампа на праймериз в штате Нью-Гэмпшир, Трамп может набрать 60% голосов на праймериз. Об этом заявил аналитик Республиканской партии Майк Деннехи, его слова приводит газета Politico.

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«Отказ Десантиса практически исключает любые шансы Хейли удержать Трампа на уровне ниже 50 процентов… Теперь есть шанс, что Трамп сможет получить 60 процентов голосов в Нью-Гэмпшире», — заявил Деннехи.

Отмечается, что Деннехи имеет богатый опыт работы в Республиканской партии. В частности, он работал над президентскими кампаниями кандидата от республиканцев Джона Маккейна в 2000 и 2008 годах.

До этого Трамп обвинил бывшего представителя Соединенных Штатов при ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли в желании все время устраивать войны.