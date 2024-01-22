Военный Нацгвардии Украины расстрелял четырех человек

Правоохранительные органы Украины начали расследование обстоятельств убийства военнослужащим Нацгвардии двух женщин и двух полицейских в подконтрольном Киеву городе Лимане ДНР. Об этом сообщило Госбюро расследований (ГБР) Украины.

"Сотрудники ГБР при содействии Национальной полиции Украины проводят досудебное расследование по факту умышленного убийства четырех человек в городе Лимане <...>. По подозрению в совершении преступления задержан военнослужащий Нацгвардии", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По информации ГБР, 21 января жительница Лимана вызвала следственно-оперативную группу полицейских из-за конфликта с военнослужащим. Через некоторое время с полицейскими, которые выехали на вызов, пропала связь, на место происшествия отправилась другая группа. На месте трагедии сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух гражданских женщин - пенсионерки и ее дочери.

Как указывает ГБР, возбуждено уголовное дело по статьям УК об умышленном убийстве и посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа.

Украинские СМИ неоднократно отмечали, что в стране распространено огромное количество неучтенного оружия, которое власти раздали в первые дни специальной военной операции. В декабре 2023 года глава МВД Украины Игорь Клименко признал, что даже приблизительно не знает, сколько единиц неучтенного оружия находится на руках у жителей страны, и сообщил, что пока только идет подготовка законопроекта об урегулировании этой сферы.