Зеленский заявил о внесении в Раду проекта о множественном гражданстве
Владимир Зеленский сообщил, что вносит в Верховную раду законопроект о введении на Украине института множественного гражданства. Об этом он заявил в ходе видеообращения к гражданам.
По его словам, данные изменения в законодательство позволят иметь украинское гражданство всем этническим украинцам, а также их потомкам из разных государств.
«Конечно, кроме граждан страны-агрессора», — сказал Зеленский.
Также украинское гражданство будут давать иностранным наёмникам, участвующим в боевых действиях на стороне ВСУ.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на стороне Вооружённых сил Украины воюет много иностранных наёмников, это постоянно подтверждается.