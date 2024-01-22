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В США заявили о тупике в переговорах Израиля и ХАМАС по заложникам

Переговоры Израиля и исламистской группировки ХАМАС по освобождению заложников находятся в тупике, так как Тель-Авив не хочет прекращать боевые действия в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

В США заявили о тупике в переговорах Израиля и ХАМАС по заложникам
© Lenta.ru

«Израильские официальные лица заявляют, что их усилия по обеспечению освобождения заложников никогда не прекращались, но на прошлой неделе они отвергли требования ХАМАСа о постоянном прекращении огня», — отмечается в материале издания.

При этом подчеркивается, что США, Катар и Египет пытаются привести к консенсусу противоборствующие стороны. Телеканал приводит мнение информированного о переговорах дипломата. По его мнению, соглашение между Израилем и ХАМАС практически готово и вопрос прекращения огня остается единственным препятствием.

В то же время один из израильских чиновников счел подобную информацию «ерундой».

Ранее Израиль отказался прекратить бои в Газе в обмен на освобождение заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что приоритетом Тель-Авива является обеспечение безопасности граждан страны.

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