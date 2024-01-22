Президент Польши Анджей Дуда обвинил руководство Евросоюза (ЕС) в попытке повлиять на политическое устройство в его стране из-за блокировки почти €60 млрд, выделенных на восстановление после пандемии коронавируса при предыдущем правительстве. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Это была чисто политическая акция против предыдущих польских властей, попытка форсировать смену правительства», — сказал Дуда, отметив, что текущие события только подтверждают это.

Как передает агентство, заявление Дуды следует за «признаками» того, что ЕС приближается к соглашению по выделению финансирования после того, как новое правительство Польши во главе с премьером Дональдом Туском пообещало отменить изменения судебной системы.

Ранее сейм Польши проголосовал за выдвижение кандидата от оппозиционной коалиции Дональда Туска на пост премьер-министра. Туск был единственным кандидатом, участвовавшим в голосовании. За него отдали голоса 248 депутатов. Против выступил 201 парламентарий.