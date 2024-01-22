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Раскрыт новый план ЕС по помощи Украине

Европейская служба внешних связей разработала новый способ военной поддержки Украины на сумму более 20 миллиардов евро на фоне разногласий по выделению пакета помощи в размере 50 миллиардов евро. Новый план Евросоюза (ЕС) раскрыла The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на проект.

Раскрыт новый план ЕС по помощи Украине
© ТАСС

Инициатива предусматривает возврат более 20 миллиардов евро странам ЕС в обмен на «десятки миллиардов евро» военной помощи Киеву, которую они будут оказывать в течение следующих четырех лет. Предполагается создание специального фонда, который поглотит около 6,5 миллиарда евро из созданного в 2022 году Европейского фонда мира и будет получать до 5 миллиардов евро ежегодно с 2024 по 2027 годы.

Средства нового фонда пойдут на компенсации расходов стран ЕС на совместные закупки вооружений для передачи Украине. Еще часть денег используют на военную подготовку украинских военных в ЕС. Согласно проекту плана, в 2024 году ЕС может предложить компенсацию в размере 7,5 миллиарда долларов, однако для вступления в силу инициативы, нужен переходный период.

Официальные лица ЕС рассказали, что официальное обсуждение плана начнется в ближайшие дни, и, вероятно, он будет обсуждаться на саммите объединения 1 февраля, где лидеры также попытаются согласовать выделение пакета помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро на четыре года. При этом любое окончательное решение по новому плану, вероятно, займет недели, поскольку оно требует единогласного решения стран ЕС.

В качестве преимуществ инициативы газета называет возможность для государств ЕС с низким запасом вооружения объединить ресурсы в совместных закупках, обеспечение устойчивого спроса на оборонную продукцию, что побудит европейские компании увеличить производство. Кроме того, отпадет необходимость в регулярных выплатах, которые может блокировать страна ЕС, например, Венгрия, наложившая вето на пакет помощи в 50 миллиардов евро.

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