Трамп дал обещание насчет Десантиса

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет называть губернатора Флориды Рона Десантиса «Десанктимониусом» (от sanctimonious — ханжа, лицемер), так как тот отказался участвовать в предвыборной гонке и выразил свою поддержку кандидатуре Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

«Буду ли я использовать имя Рон Десанктимониус?.. Это имя официально сдается в утиль», — пообещал Трамп, когда журналист задал ему соответствующий вопрос.

Агентство напоминает, что отношения Десантиса и Трампа пошли на ухудшение, когда губернатор Флориды бросил вызов экс-лидеру США и включился в борьбу за возможность представлять Республиканскую партию на выборах 2024 года.

Десантис потерпел поражение на внутрипартийных выборах в штате Айова, а после был опубликован опрос, который сулил ему только 6% на праймериз в Нью-Гемпшире. В связи с этим Десантис принял решение сняться с предвыборной гонки и объявил, что не видит пути к своей победе. Он также заверил, что готов поддержать Трампа.

В штабе Трампа поддержку Десантиса назвали «честью» и призвали всех республиканцев сплотиться вокруг экс-лидера США.