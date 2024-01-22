Трамп отреагировал на выход Десантиса из предвыборной гонки

Экс-президент США Дональд Трамп назвал большой честью поддержку со стороны вышедшего из предвыборной гонки губернатора штата Флорида Рона Десантиса.

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"Для меня большая честь получить его поддержку. Я жду возможности поработать вместе с ним, чтобы победить Джо Байдена - худшего и самого коррумпированного президента в истории нашей страны", - сказал Трамп в воскресенье телеканалу Fox News.

Предвыборный штаб политика распространил заявление, призвав "всех республиканцев объединиться вокруг Трампа, чтобы одержать победу над продажным Джо Байденом и покончить с его чудовищным нахождением на посту президента".

Ранее республиканец Десантис объявил о приостановке своей предвыборной кампании и поддержке Трампа в борьбе за пост президента.

Теперь главным конкурентом Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии становится экс-постпред США при ООН Никки Хейли.

По итогам собраний партийных активистов (кокусы) в штате Айова 15 января Хейли набрала 19,1% голосов и заняла третье место, уступив не только Трампу (51%), но и Десантису (21,2%). Штаб бывшего американского лидера убежден, что кандидатура Хейли не отвечает интересам республиканцев.

"Никки Хейли - кандидат глобалистов и демократов, она сделает все, чтобы положить конец принципу "Америка на первом месте", - следует из заявления.