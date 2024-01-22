В Словакии заявили об усталости Евросоюза от конфликта на Украине

В странах Евросоюза чувствуется усталость от украинского конфликта. Об этом в интервью «Известиям» рассказал член правящей партии Smer, глава комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри.

Как он отметил, на Западе растет заинтересованность в начале переговоров с Россией. При этом некоторые политики не могут об этом объявить публично из-за опасений «потерять лицо». Кэри считает, что ситуация может измениться, если следующим американским лидером станет Дональд Трамп.

«Уже сегодня мы видим, как многие политики в сильнейших странах ЕС и США говорят о патовой ситуации на поле боя, и поэтому следует переходить к переговорам с Россией», — объяснил Кэри.

По его словам, еще в самом начале конфликта премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил о необходимости мирных переговоров с Москвой. Мариан Кэри отметил, что «это лишь вопрос времени, когда данного мнения будут придерживаться и другие страны ЕС».

Как объяснил Кэри, для начала переговоров нужно, чтобы США сказали Владимиру Зеленскому «и в целом украинским политикам сесть с российскими политиками за один стол». При этом многие представители стран Евросоюза ожидают итогов президентских выборов в США.

Ранее резидент Литвы Гитанас Науседа заявил, что общество западных стран могло устать от конфликта на Украине. При этом, по словам политика, Западу необходимо любой ценой избежать победы России. Он отметил, что союзники Украины приняли правильные решения, однако слишком медленно исполняют их.