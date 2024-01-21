Генсек ООН заявил о праве украинских беженцев на защиту

Так он прокомментировал возможную мобилизацию украинских беженцев из-за рубежа. По его словам, они обладают теми же правами, что и все остальные беженцы.

«Ко всем беженцам следует относиться одинаково. И все страны должны выполнять свои обязательства, согласно законодательству о беженцах», — добавил Гутерриш.

Ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка заявил, что Берлин и Киев начали переговоры по программам помощи украинским беженцам в возвращении на родину. По его словам, украинские власти могут предложить вернувшимся беженцам инфраструктурные решения, жилье и работу, а Германия может направить часть помощи им на финансирование их переселения.