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Мэр Киева Кличко выступил против авторитаризма Зеленского

Политика президента Украины Владимира Зеленского движется в неправильном направлении, становясь все более авторитарной. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко выступил против авторитаризма Зеленского
© Официальный портал Киева

«Движение, то, что мы видим сейчас, я не могу сказать, что это демократия. Это попахивает вертикалью и авторитаризмом», — сказал Кличко в интервью канадской The Globe and Mail.

По его словам, при Зеленском в стране нет свободы слова.

Кличко поддержал мнение Залужного о ситуации вокруг конфликта на Украине

Ранее Зеленский и Кличко устроили публичный скандал из-за бомбоубежищ на Украине. Тогда мэр Киева обвинил партию Зеленского «Слуга народа» в плохом использовании бюджета. Политолог Александр Дудчак считает, что Западу выгодны разногласия между политиками.

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Киев
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