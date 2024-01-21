Президент Финляндии выступил против двойного гражданства для россиян

— В 2013 году по этому вопросу было много дебатов, да. Я уже тогда предлагал перейти к взаимности, то есть предоставлять гражданство только людям из стран, которые взаимно признают двойное гражданство уехавших туда финнов. Россия не признает двойного гражданства, — заявил он.