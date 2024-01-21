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Президент Финляндии Ниинисте выступил против двойного гражданства для россиян

Президент Финляндии Саули Ниинисте в воскресенье, 21 января, выступил против предоставления финского паспорта гражданам тех стран, где не признается двойное гражданство.

Президент Финляндии выступил против двойного гражданства для россиян
© globallookpress.com

— В 2013 году по этому вопросу было много дебатов, да. Я уже тогда предлагал перейти к взаимности, то есть предоставлять гражданство только людям из стран, которые взаимно признают двойное гражданство уехавших туда финнов. Россия не признает двойного гражданства, — заявил он.

Тем не менее финский лидер выступил против отъема паспортов его страны у россиян задним числом, передает ТАСС.

Представитель финской правой партии «Истинные финны» в Лаппеенранте Яри Налли опубликовал противоречивый пост на своей официальной странице в социальной сети касательно пересечения границ Финляндии, после чего удалил публикацию.

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Руководство Финляндии ранее приняло решение расторгнуть договор о приграничном сотрудничестве с Россией и закрыло почти все пропускные пункты на границе с РФ из-за якобы неконтролируемого потока беженцев.

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