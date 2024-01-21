Зеленский заявил об отсутствии у украинцев права на усталость

Украина не имеет права на усталость от боевых действий, иначе она «потеряет то, что имеет». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу Channel 4 News.

«Можно себе позволить устать вечером [после работы], но утром придется защищать государство, бороться за него, если мы хотим его сохранить», — заявил глава государства.

Глава украинского государства также прокомментировал законопроект о мобилизации, назвав его «умным и справедливым». По его мнению, он необходим именно военным, находящимся на фронте.

«Нельзя сказать: ну, им хватит этой армии. Это нечестно, несправедливо. Вся история о мобилизации — это вопрос справедливости», — отметил он.