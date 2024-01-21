Президент Украины Владимир Зеленский, отказавшись от переговоров с Россией, сорвал шансы на финансирование Киева со стороны Запада. Об этом пишет New York Post (NYP).

«Проблема в следующем: инвесторы знают, что разбомбленные технологические стартапы не принесут никакого дохода от капитала», — говорится в материале.

Там подчеркивается, что западные финансисты готовы вкладывать деньги в Украину, только если будут прекращены боевые действия на ее территории.

На экономическом форуме в Давосе, как утверждает издание, Зеленский еще больше усугубил ситуацию для Украины, так как снова заявил, что отказывается от переговоров с Россией. Из-за этого украинский лидер «вернулся с пустыми руками», а Киев лишился дополнительных средств.