Зеленский оценил закон о мобилизации

Законопроект о мобилизации полумиллиона гражданских украинцев является «важным, разумным и справедливым». Об этом Зеленский заявил в эфире британского канала Channel 4.

По его словам, мобилизация это «вопрос справедливости», поскольку находящиеся на линии боесоприкосновения военные нуждаются в замене. При этом командованию не хватает натренированных и профессиональных солдат. Ими должны стать обычные украинцы, не имеющие отношения к армии.

«Надо дать инструмент, чтобы они могли мобилизовать часть общества и подготовить ее», — сказал Зеленский.

В декабре 2023 года Зеленский сообщил, что генералитет потребовал призвать в ВСУ 500 тысяч человек, что обойдется казне в 13,4 млрд долларов. В раде начали готовить законопроект о новой мобилизации.

Изначально признать годными хотели даже инвалидов, а против уклоняющихся собирались ввести различные рестрикции, вплоть до блокировки банковских карт. Затем документ был отозван для поправок. При этом отдельные депутаты заявили, что в бюджете нет средств на мобилизацию.