Число жертв обстрелов Газы со стороны Израиля достигло 25 295
В администрации сектора Газа заявили, что число жертв обстрелов со стороны Израиля с 7 октября увеличилось до 25 295.
«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 25 295», — приводит РИА Новости заявление.
По данным властей, ещё 63 тыс. человек пострадали.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим не может принять предложение палестинского движения ХАМАС о прекращении военных действий в секторе Газа в обмен на всех заложников.