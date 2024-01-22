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Число жертв обстрелов Газы со стороны Израиля достигло 25 295

В администрации сектора Газа заявили, что число жертв обстрелов со стороны Израиля с 7 октября увеличилось до 25 295.

Число жертв обстрелов Газы со стороны Израиля достигло 25 295
© ZUMA/ТАСС

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 25 295», — приводит РИА Новости заявление.

По данным властей, ещё 63 тыс. человек пострадали.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим не может принять предложение палестинского движения ХАМАС о прекращении военных действий в секторе Газа в обмен на всех заложников.

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