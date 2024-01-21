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Трамп пообещал завершить конфликт на Украине сразу после избрания

Экс-глава США Дональд Трамп пообещал, что урегулирует конфликт на Украине еще до инаугурации, если победит на президентских выборах — 2024. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-президент выступил накануне на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир.

«Мы урегулируем эту ужасную войну между Россией и Украиной еще до того, как я вступлю в должность [президента США]», — сказал Трамп.

Он не стал уточнять, в чем состоит его вариант достижения мирного урегулирования, и сколько времени для этого понадобится.

Трамп отметил только, что хорошо знает как президента России Владимира Путина, так и Зеленского.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что способен урегулировать конфликт на Украине за 24 часа, если его переизберут на президентский пост.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Трамп вступил в предвыборную гонку минувшей осенью.

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