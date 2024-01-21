МИД Франции: РФ получит 30% зернового рынка после поражения Украины

Россия после победы в украинском конфликте получит почти треть мирового рынка пшеницы, заявил недавно назначенный глава МИД Франции Стефан Сежурне. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Сежурне уточнил, что поражение ВСУ в конфликте отразится и на Франции. Попадание под контроль России 30% мирового экспорта приведет к тому, пояснил он, что французская пшеница окажется под угрозой на мировых рынках.

«Победа России будет драматичной для наших фермеров», — подчеркнул министр.

Это также может привести к инфляции, создать угрозу продовольственной безопасности страны, заметил глава МИД.

Министр отметил, что в связи с этим Париж по-прежнему будет направлять Киеву вооружения и военную технику. Он добавил, что Украина может рассчитывать на Францию.