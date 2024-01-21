МИД Франции: РФ получит 30% зернового рынка после поражения Украины
Россия после победы в украинском конфликте получит почти треть мирового рынка пшеницы, заявил недавно назначенный глава МИД Франции Стефан Сежурне. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.
Сежурне уточнил, что поражение ВСУ в конфликте отразится и на Франции. Попадание под контроль России 30% мирового экспорта приведет к тому, пояснил он, что французская пшеница окажется под угрозой на мировых рынках.
«Победа России будет драматичной для наших фермеров», — подчеркнул министр.
Это также может привести к инфляции, создать угрозу продовольственной безопасности страны, заметил глава МИД.
Министр отметил, что в связи с этим Париж по-прежнему будет направлять Киеву вооружения и военную технику. Он добавил, что Украина может рассчитывать на Францию.
Ранее сообщалось, что урожай зерна в России по итогам 2023 года составил 147 млн тонн. В общей сложности, было собрано 92,8 млн тонн пшеницы, 14,4 млн тонн кукурузы, 1 млн тонн риса.