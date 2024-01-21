Фон дер Ляйен раскритиковали за предложение о новой финансовой помощи Украине

«Это означает, что десять миллиардов будут выделены Францией. Это эквивалент пятидесяти новых больниц во Франции, например!» — подчеркнул Филиппо.

Он добавил, что никто не наделял главу Еврокомиссии возможностью тратить деньги жителей страны, которые платят налоги. Он также выразил удивление тем, что ни один из французских депутатов Европарламента не проголосовал против еще одного пакета помощи Украине.